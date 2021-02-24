В России уточнили рост тарифов на электричество

Рост тарифов на электроэнергию в России в текущем году не превысит 5 процентов, уточнили в Минэнерго. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны, который одобряет правительство.

Ранее в среду, 24 февраля, газета «Известия» сообщила, что в 2021 году тарифы на свет и тепло могут вырасти из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля. По информации издания, планируется повысить сборы на технику для ведения горных работ, что приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности».

Ранее в феврале стало известно о рекордных долгах россиян за электроэнергию. Задолженность по итогам прошлого года увеличилась на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей. Это стало рекордным показателем с 2012 года. При этом общий платеж населения за электроэнергию оценивается в 640 миллиардов рублей в год, так что аналитики считают объем долга некритичным для отрасли.