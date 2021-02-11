Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Россияне стали хуже платить за электроэнергию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Долг по итогам прошлого года увеличился на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей. Это стало наихудшим показателем с 2012 года. При этом общий платеж населения за электроэнергию оценивается в 640 миллиардов рублей в год, так что аналитики считают объем долга некритичным для отрасли.

Причиной задолженности стал мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги. Также отмечается, что в период эпидемии стали потреблять больше электроэнергии.

Впрочем, должниками стали не только простые граждане. Так, непромышленные потребители задолжали 154 миллиарда рублей. Еще 66 миллиардов приходятся на промышленность, сельхозпроизводителей и бюджетные предприятия.

8 февраля стало известно, что в России оптовая стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять лет. При этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя. Заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс пояснил, что стоимость электроэнергии на оптовом рынке не влияет на тарифы для населения, потому что они регулируются государством. Он уточнил, что никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло, и добавил, что увеличение цен было в пределах инфляции.

Позднее сообщалось, что тарифы на электроэнергию для россиян могут вырасти в том случае, если государство решит их отрегулировать «исходя из политических соображений».