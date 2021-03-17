Путин попросил прокуроров решить проблему роста цен на услуги ЖКХ

Президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ в стране, а также на низкое качество услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Путин попросил представителей прокуратуры решить проблему с повышением цен и добавил, что рассчитывает в этом на их «принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию».

По словам главы государства, понятно, что экономика развивается по своим законам, но речь идет именно о попытке безосновательного перераспределения средств, которые выделяют на ремонт и инфраструктуру.

Ранее Путин поручил разобраться с черными риелторами и прочими мошенниками на рынке недвижимости. Президент велел «посмотреть повнимательнее» и сказал, что даст соответствующее поручение правительству.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru