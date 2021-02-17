Путин пообещал разобраться с черными риелторами

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с мошенниками на рынке недвижимости и, в частности, с черными риелторами. Глава государства даст соответствующее поручение, передает в среду, 17 февраля, РИА Новости.

Данный вопрос поднял на встрече с главами думских фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик заявил, что «эти черные риелторы по всей стране», а также призвал разобраться с ситуацией.

«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», — ответил ему Путин.

Ранее юристы назвали основные схемы мошенничества с жильем россиян. Сюда отнесли продажу квартиры по поддельным документам и заключение сделок с привлечением недееспособных лиц.

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