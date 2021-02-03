Мошенница назвала себя дочерью короля Испании и «продала» квартир на миллионы евро

Пожилая испанка назвала себя дочерью короля страны, возглавила банду черных риелторов и, пользуясь фальшивым статусом, продавала покупателям недвижимость с большой скидкой. После получения денег группировка исчезала, сумма ущерба от ее действий составила как минимум четыре миллиона евро (около 365 миллионов рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гражданской гвардии.

Мошенница (50-летняя женщина с инвалидностью, ранее сидевшая за аналогичные преступления) выдавала себя за внебрачную дочь испанского диктатора Франсиско Франко (правил страной в 1939-1975 годах) или почетного короля Хуана Карлоса (отца нынешнего короля Филиппа VI). Банду составляли члены ее семьи и друзья, подыскивавшие клиентов. Некоторые члены группировки работали на злоумышленницу (та передвигалась на инвалидной коляске, но жила богато), зарплату им платили из доходов от мошеннических действий.

Офис банды находился в Гуардамар-дель-Сегура (провинция Аликанте), хотя она действовала и в Мадриде, Барселоне, Таррагоне, а также в Чехии и Швеции. Клиентам предлагались дома и квартиры с колоссальной скидкой — по цене от 25 до 49 тысяч евро, однако требовалось немедленно внести залог даже без осмотра объекта. Когда доверчивый покупатель соглашался, мошенники требовали полную сумму, а после получения средств пропадали.

В настоящее время задержаны 10 членов банды, все испанцы. Членам группировки предъявили обвинения в незаконном присвоении средств, отмывании денег и подделке документов. В отношении еще двух подозреваемых ведется расследование, рассказали в Гражданской гвардии. Жертвами злоумышленников стали по меньшей мере 100 человек.

При обыске были изъяты 60 тысяч евро наличными, драгоценности стоимостью 50 тысяч евро, два дорогих автомобиля, большое количество техники. Также сотрудники правоохранительных органов заблокировали десять банковских счетов.

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