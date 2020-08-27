Москвичку захотели выгнать из квартиры и взломали ее 35 раз

Москвичка Ольга Вишнякова судится из-за квартиры, которая принадлежала ее деду-ветерану. Воспользовавшись его психическим состоянием, черные риелторы от имени пенсионера продали жилье новым собственникам, которые взламывали квартиру уже 35 раз. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иван Усов — ветеран Великой Отечественной войны и участник Парада Победы. Комнату площадью 12 квадратных метров его вынудили продать за 30 тысяч рублей, хотя ее реальная стоимость составляла примерно 300 тысяч. Мужчина был психически болен. Для заключения сделки риелторы представились соцработниками и обманули пенсионера. Впоследствии он пытался аннулировать сделку, но безуспешно. Вскоре Усов скончался.

Теперь Ольгу и ее несовершеннолетнюю дочь пытаются заставить выкупить проданное помещение уже за три миллиона рублей. В противном случае, по словам того самого риелтора Константина Егорова, сюда заедет многодетная семья.

Когда Ольга в очередной раз отказывает, риелтор оформляет доверенности на других людей, которые приходят штурмовать квартиру. За четыре года споров было 35 взломов: новые собственники пилили замки, срывали решетки на балконе и били стекла.

«Он скупщик долей в квартирах пенсионеров, таких ветеранов-стариков, он мне показывал документы, там свидетельства о собственности, и говорил, что я не скрываю, у меня таких стариков-дураков, как твой дед, по 15 человек», — сказала Ольга. Попытки обратиться в полицию тоже ни к чему не привели. В настоящее время дело рассматривается в суде.

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