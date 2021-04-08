В Кремле признали нехватку дешевой рабочей силы для прорыва

Количество иностранных рабочих в России в последний год очень сильно сократилось, в настоящее время их недостаточно для прорывов в развитии экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, мигрантов, которые являются дешевой рабочей силой, «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Таким образом он ответил на вопрос, не замечают ли в Кремле рост недовольства россиян приезжими.

Что касается самой проблемы, то Песков отказался как-то ее комментировать, пояснив, что не знаком с какими-то материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?

Вопрос был связан с заявлением замглавы администрации президента Магомедсалама Магомедова на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года. Он сообщил, что в 2020 году число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам, выросло на 7,5 процента.

В феврале сообщалось, что российские аграрии столкнулись с критической нехваткой рабочей силы для сезонных работ в поле и попросили власти открыть границу для мигрантов. Российские жители регионов, где возникла проблема, не готовы занимать имеющиеся вакансии за те деньги, что предлагают компании, а повышение их зарплат может сказаться на стоимости продукции.

До этого глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отмечал, что на стройках Москвы не хватает примерно 15-20 тысяч рабочих из-за рубежа.

Между тем доцент финансового университета при правительстве Олег Комолов объяснил, что трудовые мигранты в последнее время не едут в Россию не только из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. По его мнению, основной причиной является слабый экономический рост и падение курса рубля, что делают работу здесь непривлекательной для приезжих.