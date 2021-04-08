В России стали меньше любить мигрантов. Об этом заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов во время совещания по реализации стратегии государственной национальной политики страны до 2025 года, передает ТАСС.

По словам Магомедова, в 2020 году число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5 процента — об этом заявил каждый четвертый респондент.

«Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», — сказал Магомедов. Он указал, что формирование этнических анклавов из мигрантов и их семей усложняет их адаптацию в обществе. Это способствует его криминализации, проявлению нацизма и ксенофобии.

По данным МВД, в России на 40 процентов уменьшилось число иностранцев, нелегально работающих в стране, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что в прошлом году численность мигрантов составила около 5,5 миллиона человек, хотя обычно их от 9 до 11 миллионов. Больше всего в Россию въезжает граждан СНГ.