В Госдуме назвали простой способ адаптации приезжих

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, глава Экспертно-консультативного совета фракции «Единой России» по совершенствованию законодательства в области культуры, межнациональных и межрелигиозных отношений Александр Шолохов в беседе с «Лентой.ру» назвал простой способ адаптации приезжих.

По его словам, совместное обучение в школе способно решить многие межнациональные проблемы.

«Подразумевается, что дети мигрантов, дети людей, которые приезжают в нашу страну, имели бы достаточно обширную среду общения не только с соотечественниками, а с детьми из нашей страны, и получали большую возможность погружения, так сказать», — отметил Шолохов.

По его словам, очевидно, что на этом пути могут возникнуть какие-то неразрешимые ситуации, но это должны быть исключения из правил, а не норма.

«Что делать — очевидно. Если школа в одном районе перегружена детьми мигрантов, значит, надо предлагать другие школы», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов. По его словам, таким образом поступают в некоторых европейских странах и США. Там стараются доводить уровень детей мигрантов в школах до определенного процента. Из-за этого появляются школы, которые фактически на сто процентов заполнены мигрантами. Это, по мнению президента, большая проблема.