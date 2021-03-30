Россия
 
Последние новости
В ЦАР заявили о прибытии конвоя российских наемников
Космический корабль Маска разбился
В Белоруссии ведущего госканала задержали по делу о протестах
В Голливуде снимут ремейк российского фильма
Санду решила распустить парламент Молдавии
Гудящее в Суэцком канале российское судно прервало речь президента Египта
На российском судостроительном заводе перевернулся корабль
Жители Танзании пришли на похороны президента и умерли
Женщина назвала плюсы кошачьего помета для молодости лица
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин призвал не допускать перевода детей из школ из-за мигрантов, передает «Интерфакс» во вторник, 30 марта.

По его словам, таким образом поступают в некоторых европейских странах и США. Там стараются доводить уровень детей мигрантов в школах до определенного процента. Из-за этого появляются школы, которые фактически на сто процентов заполнены мигрантами. «Это большая проблема», — подчеркнул президент.

Президент отметил, что детям из других стран нужно помогать адаптироваться к новой среде. «И внутри страны нужно за этим внимательно наблюдать, что происходит особенно в крупных городах-миллионниках и в отдельных национальных республиках», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил о важности укрепления общероссийской гражданской идентичности. Он назвал абсолютно некорректным для России подход, при котором гражданская и этническая идентичность противопоставляются. По его словам, с большими проблемами в этой сфере сталкиваются в Европе и США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин заявил о важности укрепления общероссийской гражданской идентичности
В России создадут платформу с цифровыми профилями всех мигрантов
Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни