Президент Владимир Путин заявил о важности укрепления общероссийской гражданской идентичности. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 30 марта.

«Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и на американском континенте, и на европейском», — сказал глава государства на заседании совета по межнациональным отношениям.

Он назвал абсолютно некорректным для России подход, при котором гражданская и этническая идентичность противопоставляются. По его словам, с большими проблемами в этой сфере сталкиваются в Европе и США.

«Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности судьбе Отечества, ответственности за его настоящее, за будущее, то, что принято называть всероссийской идентичностью, гражданским самосознанием», — резюмировал Путин.

В феврале глава государства раскритиковал лозунг «Россия для русских». По его словам, «пещерный национализм вредит России». Многонациональную страну можно сохранить, если представитель каждого этноса будет чувствовать поддержку, отметил он.