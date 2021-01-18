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Путин поручил доработать план достижения национальных целей

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину доработать к 1 февраля проект единого плана по достижению национальных целей. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает РИА Новости.

Проект плана отправят на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.

Помимо этого, глава государства поручил скорректировать национальные проекты и государственные программы для приведения их в соответствие с единым планом. Эта работа должна быть завершена до 1 апреля.

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