Путин поручил доработать план достижения национальных целей

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину доработать к 1 февраля проект единого плана по достижению национальных целей. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает РИА Новости.

Проект плана отправят на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.

Помимо этого, глава государства поручил скорректировать национальные проекты и государственные программы для приведения их в соответствие с единым планом. Эта работа должна быть завершена до 1 апреля.