В России скорректировали нацпроекты

Правительство России скорректировало национальные проекты в соответствии с целями развития, которые были обновлены и продлены до 2030 года, передает ТАСС.

«Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года составит более 39 триллионов рублей: примерно по 13 триллионов в год, уточнил глава правительства. Мишустин добавил, что большая часть этих средств будет выделена на два направления: социальные программы и развитие экономики.

Ранее в среду, 23 декабря, президент России Владимир Путин объявил, что пандемия коронавируса не отменяет развития страны. Он потребовал от правительства не останавливаться и ставить амбициозные задачи на 2021 год. Одновременно Путин признал, что решение некоторых вопросов из-за эпидемии пришлось отложить, и напомнил о необходимости прорыва.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.