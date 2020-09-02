Путин назвал условия развития России

Будущее развития России и российской цивилизации зависит от того, насколько эффективно будут решаться задачи технологического развития страны, заявил президент Владимир Путин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«У нас есть концепция нашего технологического развития, там семь важнейших направлений выделено, вызовов, с которыми сталкивается наша страна. Это и демографические вызовы, и технологические, это природные, изменения климата, и так далее», — уточнил он.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.