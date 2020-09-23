Россия выделит триллион рублей на решение экологических проблем

Россия выделит три миллиона рублей на охрану окружающей среды и решение экологических проблем в период с 2021-го по 2023 год. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в 2021 году расходы по национальному проекту «Экология» будут увеличены почти на половину. Деньги пойдут на снижение уровня загрязнения воздуха, развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидацию свалок, оздоровление водоемов, а также на восстановление и охрану лесов.

Путин потребовал от правительства «изыскать резервы, чтобы поддержать программу развития сельских территорий».

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».