В Тульской области высадят около 20 тысяч деревьев

Около 20 тысяч деревьев высадят в Тульской области до конца 2020 года в рамках акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология». Об этом сообщили в региональном правительстве, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

На запуске акции в деревне Вишенки Заокского района были высажены первые 75 саженцев деревьев лиственных пород. В мероприятии приняли участие местные жители и сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области.

Всероссийская акция по высадке деревьев началась на Камчатке в августе. Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.