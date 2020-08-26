Всероссийская акция «Сохраним лес» началась на Камчатке в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

На запуске акции сотрудники Агентства лесного хозяйства, регионального лесничества, а также представители казачества и волонтеры высадили несколько сотен саженцев елей в лесу Елизовского района.

В рамках ежегодной акции по всей стране планируется восстановить более одного миллиона гектаров леса, высадив более сорока миллионов деревьев. Камчатка стала первым регионом, в котором стартовала кампания.

«Для Камчатки вопросы сохранения экологии и природы имеют особое значение. Наши жители особенно беспокоятся за сохранение благоприятной экологической среды. Мы гордимся природой Камчатского края, и поэтому для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях. Уверен, что в перспективе Камчатка станет передовым регионом, который будет задавать тенденции сохранения экологии, развития экологического мышления на всей территории России», — отметил глава региона Владимир Солодов.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.