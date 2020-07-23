Россия за полгода потратила более четырех миллиардов рублей на сохранение лесов

За первую половину 2020 года российские регионы потратили более четырех миллиардов рублей в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Отмечается, что 4,2 миллиарда рублей были потрачены на закупку лесопожарной техники и оборудования, а также на лесохозяйственные работы. «Это 62,7 процента от предусмотренной на 2020 год федпроектом суммы 6,6 миллиарда рублей», — подчеркнули в пресс-службе Рослесхоза.

На предназначенную для тушения лесных пожаров технику регионы потратили 1,7 миллиарда рублей, остальные финансовые средства были использованы на закупку лесохозяйственной техники, формирования запаса лесных семян, увеличения площади лесовосстановления и проведения инвентаризации фонда лесовосстановления.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.