Площадь лесных пожаров в России уменьшилась на 21 процент

Площадь лесных пожаров в России с начала пожароопасного сезона в 2020 году уменьшилась на 21 процент по сравнению с 2019-м. Об этом сообщила вице-премьер страны Виктория Абрамченко, ее слова приводятся на сайте правительства.

«В 2020 году средняя площадь, пройденная огнем в день, в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания», — добавила вице-премьер. По ее словам, угроза от лесных пожаров населенным пунктам и экономическим объектам отсутствует.

Абрамченко подчеркнула, что использование мониторинговой системы позволяет выявить термоточки в режиме реального времени.

16 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что регионы получат более 2,6 миллиарда рублей на тушение лесных пожаров. Он назвал это крайне важной темой, для которой необходимо задействовать все ресурсы и возможности, и поручил Абрамченко взять вопрос под личный контроль.

Борьба с лесными пожарами — одна из целей регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.