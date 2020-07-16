Правительство выделит регионам 2,6 миллиона рублей на тушение лесных пожаров

Правительство России выделит регионам более 2,6 миллиарда рублей на тушение лесных пожаров. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что субвенции необходимы для «максимально эффективного решения вопроса» лесных пожаров в стране. Мишустин назвал это крайне важной темой, для которой необходимо задействовать все ресурсы и возможности. Он попросил вице-премьера России Викторию Абрамченко лично проконтролировать решение проблемы лесных пожаров и подробно доложить о мерах по их ликвидации, которые принимают регионы.

Борьба с лесными пожарами — одна из целей регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.