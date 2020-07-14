Алтайский край закупил лесопожарную технику на 44 миллиона рублей

Власти Алтайского края получил более 44 миллионов рублей на приобретение специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники в 2020 году. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Деньги выделены краю в рамках реализации национального проекта «Сохранение лесов». Отмечается, что регион уже закупил гусеничные бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, колесный трактор, лесные плуги, а также три гусеничных трактора и четыре лесопосадочные машины. Всего власти закупили оборудования на 37 миллионов рублей, сэкономив более семи миллионов рублей в ходе закупочных процедур.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!