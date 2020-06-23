Минприроды предложило обязать тушить лесные пожары в зонах контроля

Министерство природы России предложило почти полностью упразднить зоны контроля, в пределах которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что в настоящее время на зоны контроля, в которые входят леса на труднодоступных и удаленных территориях, составляют почти половину всего лесного фонда России. В них официально можно не тушить пожары при условии, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на тушение превышают вред, который может нанести пожар.

Чиновники предложили сократить зоны до шести процентов, отнеся к ним лишь «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах». К существенному сокращению зон контроля ранее призывали экологи, сообщавшие о том, что 90 процентов катастрофических пожаров летом 2019 года пришлось именно на эти территории.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

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