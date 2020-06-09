Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»

Республика Татарстан закупила 23 единицы лесокультурной техники в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщается на сайте министерства лесного хозяйства региона.

Отмечается, что в ведомстве прошла церемония вручения сертификатов на получение техники руководителям лесхозов Татарстана. Глава регионального министерства Равиль Кузюров отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, специалистами были своевременно проведены работы по лесовосстановлению на площади 2,4 тысячи гектаров.

«Сегодня мы передаем вам 23 единицы лесокультурной техники, закупленной в рамках регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" национального проекта "Экология". Уверен, что она позволит повысить эффективность вашей деятельности, а именно — выполнения широкого спектра лесокультурных работ: обработки почвы, посадки лесных культур и агротехнических уходов», — заявил во время церемонии Кузюров.

Ранее в июне сообщалось, что Татарстан направит 3,6 миллиарда рублей на нацпроект «Экология». Национальный проект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Чистый воздух».

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