Татарстан направит 3,6 миллиарда рублей на нацпроект «Экология»

Татарстан направит 3,6 миллиарда рублей на реализацию национального проекта «Экология» в 2020 году. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов республики.

Отмечается, что деньги пойдут на природоохранные мероприятия, связанные с федеральными проектами «Оздоровление Волги», «Чистая страна» и «Сохранение лесов». В частности, в регионе проводят работы на 12 очистных сооружениях в целях сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Также начаты работы по рекультивации несанкционированной свалки в Нижнекамском районе, восстанавливаются нарушенные нефтесодержащими загрязнениями земли в Сабинском районе.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Чистый воздух».

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