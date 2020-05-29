Под Саратовом испытали систему «Лесохранитель»

В Саратовской области прошла тренировка по обнаружению и тушению лесных пожаров, в ходе которой была испытана система предотвращения пожаров «Лесохранитель». Об этом сообщает портал «Регион 64».

Отмечается, что во время учений, которые проводились на территории Лысогорского лесничества под Саратовым, применялась современная автоматизированная система дистанционного мониторинга и раннего выявления очагов возгорания, Она состоит из трех камер видеонаблюдения и программного обеспечения «Лесохранитель». Эта система выявляет задымления в радиусе 20 километров, находит точные координаты его возникновения и указывает маршрут к возгоранию.

Также в ходе тренировки была проверена готовность лесопожарной группы и комплектация техники, которую регион получил в 2019-м и 2020 годах в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

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«Благодаря участию в нацпроекте мы впервые за 20 лет достойно укрепили свою материально-техническую базу. Нам передали 14 единиц техники, которая позволила в более сжатые сроки и с большей эффективностью проводить лесокультурный сезон и противопожарные мероприятия», — отметил директор лесхоза Анатолий Матросов, присутствовавший на учениях.

В рамках проекта «Сохранение лесов» предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

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