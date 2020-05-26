Режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели в четырех регионах России

Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в четырех регионах России. Об этом на совещании у президента страны Владимира Путина сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, передает ТАСС.

Речь идет о всей территории Забайкальского края и единичных районах в Республике Тыва, Иркутской области и Республике Хакасия. Отмечается, что еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим, во время действия которого гражданам запрещено гулять в лесу, разводить открытый огонь и сжигать сухостой.

Материалы по теме Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления

Зиничев добавил, что специальные комиссии проводят работу по оценке ущерба от лесных пожаров.

В апреле сообщалось, что Рослесхоз работает над поправками в Лесной кодекс, которые обяжут арендаторов леса тушить пожары на его территории.

Сокращение ущерба от лесных пожаров предусмотрено проектом «Сохранение лесов», одним из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!