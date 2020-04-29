Арендаторов леса обяжут тушить пожары

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) работает над поправками в Лесной кодекс, которые обяжут арендаторов леса тушить пожары на его территории. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

«Этот законопроект сейчас проходит межведомственное согласование. Мы ведем диалог с Российским союзом промышленников и предпринимателей, он достаточно конструктивный. Надеюсь, найдем общий язык», — заявил Аноприенко.

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По словам чиновника, значительный лесной фонд России, около 230 миллионов гектаров, в настоящее время передан в аренду под разные виды деятельности — охоту, сбор дикоросов, лесозаготовку. В настоящее время в договорах прописываются только обязательства арендаторов по проведению противопожарных мероприятий, но не по тушению лесных участков.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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