Леса Красноярского края оборудуют видеокамерами

Власти Красноярского края удвоят количество видеокамер возле населенных пунктов для раннего обнаружения лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе лесного хозяйства региона, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что в рамках реализации национального проекта «Экология» край оборудуют дополнительными 30 камерами. Их поставят в восьми районах на вышках сотовой связи до июля.

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«Система уже подтвердила высокую эффективность. Так, с начала пожароопасного сезона в лесах с помощью видеонаблюдения на юге региона были обнаружены 40% возгораний на территории гослесфонда», — заявил первый заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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