На Камчатке за лесными пожарами будут следить при помощи квадрокоптеров

Власти Камчатского края закупят 14 новых квадрокоптеров для слежения за лесными пожарами. Об этом объявил замглавы агентства лесного хозяйства и охраны животного мира региона Алексей Епишков, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Епишкова, в настоящее время у ответственных за сохранение леса структур региона есть всего один квадрокоптер. «В прошлом году именно с его помощью удалось выявить факт вырубки лесных насаждений в одном из районов Камчатки, добраться до которого мы не могли из-за весенней распутицы», — поведал он.

Отмечается, что новые устройства закупят в рамках реализации направления «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего на программу по сохранению лесов региону из федерального бюджета выделили 27 миллионов рублей.

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Квадрокоптеры придут на Камчатку к началу пожароопасного сезона, который начинается с 1 мая. Новая аппаратура, заявил Епишков, «позволит оперативно реагировать на возникающие очаги возгорания и следить за распространением лесных пожаров в крае».

1 апреля сообщалось, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 15 лесхозов Омской области закупят противопожарную технику.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов, таких как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

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