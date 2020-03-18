Управление лесным хозяйством в России признали неэффективным

Счетная палата признала неэффективной региональную модель развития лесного хозяйства в России. Об этом сообщается в отчете ведомства за 2019 год, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что за 2019 год в лесной отрасли было выявлено нарушений более чем на 900 миллионов рублей. Проверка Счетной палаты охватывала все регионы страны.

Чиновники отметили, что приоритеты развития лесной политики не реализуются регионами в полной мере, проблема задолженности по неналоговым доходам в части использования лесов не решается, на низком уровне находится освоение лесного ресурса. В ведомстве признали неэффективной децентрализованную систему управления лесами.

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Об итогах проверки чиновники сообщили в министерство природы и администрацию президента, а также в силовые ведомства.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

12 марта власти Омской области заявили, что почти в три раза перевыполнили установленный для региона нацпроектом «Экология» план по восстановлению и разведению леса.

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