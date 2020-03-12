В Омской области объявили о масштабном восстановлении лесов

Власти Омской области почти в три раза перевыполнили установленный для региона нацпроектом «Экология» план по восстановлению и разведению леса. Об этом объявили в Главном управлении лесного хозяйства области, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Подраздел «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2019 году устанавливал для региона площадь лесовосстановления и лесоразведения в 4,2 тысячи гектаров. Власти отчитались о работах, проведенных на площади в 12 тысяч гектаров. При этом были также перевыполнены планы по соотношению площади восстановления к площади погибших или вырубленных в 2018 году лесных насаждений — при плановом показателе в 36,5 процента оно составило 78,5 процентов.

В 2020-м финансирование работ по восстановлению леса вырастет на 80 процентов — с 25,5 миллиона рублей до 43,5 миллиона. Об этом сообщил руководитель управления лесного хозяйства региона Сергей Максимов. Помимо этого, власти области собираются приобрести 22 единицы пожарной техники для леса и 17 единиц различного лесохозяйственного оборудования.

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3 марта сообщалось, что систему обнаружения лесных пожаров в России могут начать использовать для выявления незаконной вырубки леса.

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект помимо «Сохранения лесов» входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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