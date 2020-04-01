Российский регион обеспечат противопожарной техникой

Для 15 лесхозов Омской области закупят противопожарную технику в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает портал «Коммерческие вести» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что специализированные автономные учреждения обеспечат пятью пожарными машинами, пятью грузовыми автомобилями «ГАЗ-Садко» высокой проходимости, двумя лесопатрульными автомобилями «УАЗ-Фермер», а также четырьмя полуприцепами и четырьмя тракторами.

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В 2019 году Главному управлению лесного хозяйства региона выделили 58,8 миллиона рублей из федерального бюджета на закупку 31 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники.

В январе Счетная палата объявила, что Россия ежегодно теряет больше лесных ресурсов, чем восстанавливает, неся при этом материальные потери, которые исчисляются десятками миллиардов рублей.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов, таких как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

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