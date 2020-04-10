В Забайкалье отправят 25 специалистов для тушения лесных пожаров

Федеральный штаб по координации тушения лесных пожаров направит 25 специалистов и три транспортных средства для помощи в Хилокском районе Забайкалья. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения «Авиалесоохрана», передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что в настоящее время из-за лесных пожаров на территории Александрово-Заводского и Хилокского муниципальных районов Забайкальского края объявлен режим чрезвычайной ситуации, особый противопожарный режим действует еще в 29 муниципальных районах региона.

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9 апреля пожарными были ликвидированы 23 лесных пожара. Площадь, охваченная огнем, составила 8 тысяч гектаров. Причиной возгораний называют человеческий фактор и несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях.

2 апреля сообщалось, что на Камчатке за лесными пожарами будут следить при помощи квадрокоптеров. Устройства закупят в рамках реализации направления «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта, который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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