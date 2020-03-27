Регионам потребовались дополнительные десятки миллиардов рублей на защиту лесов

Российским регионам в 2020 году не хватает около 22,8 миллиарда рублей на охрану, защиту и воспроизводство лесов. Об этом представители Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) рассказали газете «Известия».

Отмечается, что дефицит финансирования составляет 41 процент, учитывая, что на 2020 год на сохранение лесов уже выделено 32,9 миллиарда рублей. Запланированных средств не хватает ни на текущие направления (такие как тушение пожаров), ни на перспективные — лесоустройство и подготовку кадров.

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В комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявили, что увеличение субвенций (вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства) позволит снизить градус напряжения в отрасли. Рослесхоз изучает предложения регионов по увеличению общего объема субвенций. Помимо этого в Минприроды разрабатывают новую методику их распределения.

18 марта Счетная палата признала неэффективной региональную модель развития лесного хозяйства в России.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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