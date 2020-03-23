На сохранение российских лесов потратят более 6,6 миллиарда рублей

Власти выделят более 6,6 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году. Об этом заявил замглавы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Клинов отметил, что больше всего средств уйдет на закупку лесопожарной техники и оборудования (3,2 миллиарда рублей) и на мероприятия по увеличению площади лесовосстановления (2,4 миллиарда). Еще 650 миллионов рублей потратят на лесохозяйственную технику и оборудование, более 317 миллионов — на инвентаризацию фонда лесовосстановления, 41 миллион — на формирование запаса лесных семян.

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Согласно целям федерального проекта на 2020-й Рослесхоз должен увеличить площадь лесовосстановления до 1,1 миллиона гектаров, количество выращенных саженцев и сеянцев — до 698 миллионов штук, а запас семян лесных растений должен составлять 243 тонны.

18 марта Счетная палата признала неэффективной региональную модель развития лесного хозяйства в России.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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