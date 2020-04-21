На Алтае восстановят 750 гектаров леса

В Республике Алтай проведут искусственное лесовосстановление на территории площадью 750 гектаров. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Новые леса сформируют из сосны обыкновенной и сибирского кедра.

Отмечается, что работы по подготовке посадочного материала будут завершены к концу апреля, а до начала лета специалисты проведут весеннюю высадку. Лесовосстановление территорий проводится в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — на него из федерального и регионального бюджетов в 2020 году направлено 8,6 миллиона рублей.

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Власти республики заявили о планах увеличить площадь лесовосстановления, и сформировать запас семян для восстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

17 апреля сообщалось, что Тамбовская область вошла в пятерку российских регионов, досрочно завершивших лесокультурный сезон, начавшийся в регионе раньше запланированного времени из-за хороших погодных условий.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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