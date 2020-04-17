Российский регион досрочно завершил лесокультурный сезон

Тамбовская область вошла в пятерку российских регионов, досрочно завершивших лесокультурный сезон. Об этом сообщается на сайте «Тамбовская жизнь».
Отмечается, что в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в регионе посажены 8 миллионов молодых деревьев на участке в 900 гектаров.
Лесокультурный сезон в Тамбовской области в 2020 году начался на три недели раньше запланированного времени из-за хороших погодных условий. Работы были проведены в сжатые агротехнические сроки.
13 апреля сообщалось, что леса Красноярского края оборудуют дополнительными 30 видеокамерами для раннего обнаружения пожаров. Их поставят в восьми районах на вышках сотовой связи возле населенных пунктов.
Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.