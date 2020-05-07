Площадь восстановленного в России леса увеличилась втрое

Площадь восстановления российских лесов в мае достигла почти 50 гектаров. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

«Это в три раза больше, чем на середину апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь выполненного за вторую половину апреля восстановления лесов почти троекратно увеличилась в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Лидерами по высадкам оказались Владимирская, Смоленская, Брянская, Тверская, Калужская, Ульяновская, Нижегородская и Новгородская области, а также Удмуртская Республика.

В Сибири площадь, на которой проведены лесовосстановительные работы, к маю составила 7,3 тысячи гектаров, в Уральском федеральном округе — 1,6 тысячи гектаров.

В апреле сообщалось, что Рослесхоз работает над поправками в Лесной кодекс, которые обяжут арендаторов леса тушить пожары на его территории.

Работы по восстановлению российских лесов ведутся во всех федеральных округах в рамках проекта «Сохранение лесов», одного из ключевых направлений национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!