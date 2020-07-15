Власти Ставрополья отчитались о высадке 54 гектаров леса

Власти Ставропольского края отчитались о высадке 54 гектаров леса с начала 2020 года. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства региона, передает портал «Национальные проекты. Будущее России».

Работы проводились в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов», части нацпроекта «Экология». План посадки и посева лесных культур на землях лесного фонда региона был выполнен полностью.

Отмечается, что больше всего насаждений появились в Арзгирском районе — там на площади 16,5 гектара высадили белую акацию. Лесхозы региона оснастили дополнительным оборудованием — мотоблоками, плугом, сеялкой и бороной. Помимо этого, в крае формируется запас семян для восстановления лесов. Его плановый объем — 120 килограммов, уже заготовлено 34 килограмма семян. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов заявил, что из 75 миллионов рублей, выделенных на проект «Сохранение лесов» в 2020 году, власти израсходовали около 70 миллионов.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

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