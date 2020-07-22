Мишустин подписал документ о выделении 2,6 миллиарда рублей на борьбу с пожарами

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о выделении 2,6 миллиарда рублей на борьбу регионов с лесными пожарами. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Бюджетные ассигнования на предоставление субвенций выделены Рослесхозу из резервного фонда правительства России. 1,42 миллиарда рублей из средств федерального бюджета выделят на обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров. 1,18 миллиардов рублей пойдут на мониторинг пожарной опасности в лесах при помощи авиационных патрулей.

Мишустин обязал Рослесхоз «осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований».

16 июля премьер-министр назвал лесные пожары в регионах России крайне важной темой, для которой необходимо задействовать все ресурсы и возможности, и поручил вице-премьеру Викирпмм Абрамченко взять вопрос под личный контроль.

Борьба с лесными пожарами — одна из целей регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.