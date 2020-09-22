Главный источник питьевой воды Нижнего Тагила очистят за 450 миллионов рублей

Федеральное агентство водных ресурсов одобрило проект очистки Черноисточинского водохранилища, являющегося главным источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Об этом сообщает ТАСС.

Свердловская область получит 450 миллионов рублей из федерального бюджета на проведение работ в 2020 году. Проект будет профинансирован в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Отмечается, что очистка водоема займет четыре года.

Власти планируют очистить 84,6 гектара дна водохранилища, объем вынимаемых донных отложений составит более 500 тысяч кубометров.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».