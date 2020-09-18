На подъем затонувших в Волге судов потратят 800 миллионов рублей

Власти потратят на подъем затонувших в Волге судов более 800 миллионов рублей в период с 2022-го по 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

Подъем и утилизация затонувших в акватории Волги судов будет финансироваться из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Экология». Отмечается, что в 2022 году на работы по очистке реки предусмотрено 231,8 миллиона рублей, а в 2023-м — 570,7 миллиона рублей.

На ликвидацию и рекультивацию объектов накопленного экологического вреда, угрожающих Волге, в период с 2021-го по 2023 год из федерального бюджета направят 13 миллиардов 195,7 миллиона рублей.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».