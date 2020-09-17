Финансирование нацпроекта «Экология» составит более 380 миллиардов рублей

Финансирование национального проекта «Экология» в период с 2021-го по 2023 год составит более 380 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета.

Отмечается, что в 2021-м бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации нацпроекта запланированы в объеме 108 миллиардов рублей, в 2022 году — 131,9 миллиарда рублей, а в 2023-м — 24 140,3 миллиарда рублей.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».