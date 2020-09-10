В нацпроекте «Экология» появится направление по экопросвещению. Об этом источник из министерства природы России сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Собеседник портала рассказал, что общее число федеральных проектов, входящих в нацпроект, изменится. Новые паспорта проектов ожидаются к концу года.

В конце августа вице-премьер России Виктория Абрамченко объявила, что власти планируют скорректировать национальный проект «Экология», включив в него новый федеральный проект, посвященный масштабным научным исследованиям и климатической повестке.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».