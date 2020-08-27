Завершен первый этап реконструкции очистных сооружений в Елабуге и «Алабуге»

В Республике Татарстан завершился первый этап реконструкции очистных сооружений в городе Елабуга и особой экономической зоне «Алабуга». Об этом сообщает «Татар-информ».

Работы, которые ведутся в рамках реализации федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», проинспектировал министр экологии и природных ресурсов региона Александр Шадриков.

На объекте были смонтированы скребковые системы для механической очистки стоков, системы аэрации и возвратного ила, также были восстановлены резервуары биологической очистки. Отмечается, что общая стоимость проекта реконструкции составляет 1,4 миллиарда рублей.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».