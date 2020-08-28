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Власти объявили о корректировке нацпроекта «Экология»

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Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Власти планируют скорректировать национальный проект «Экология», включив в него новый федеральный проект, посвященный масштабным научным исследованиям и климатической повестке. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем два новых федеральных проекта. Один из них будет связан с экологическим просвещением и с наукой, в широком смысле этого слова», — объявила Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что «научные наработки в климатической повестке и таких больших масштабных проектах, как исследование Антарктиды» необходимо подсветить в рамках отдельного федерального проекта.

Чиновница отметила, что власти прорабатывают контуры федеральных проектов и решают, какое ведомство будет их курировать.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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