Стало известно об изменениях в нацпроекте по МСП

Обновленный национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предполагает донастройку налоговых режимов, развитие механизмов льготного кредитования и расширение доступа к альтернативным источникам финансирования. Об изменениях рассказали в АНО «Национальные приоритеты», передает ТАСС в пятницу, 25 декабря.

«Планируется донастройка текущих налоговых режимов и либерализация законодательства», — говорится в сообщении организации. В проект включили мероприятия по введению переходных налоговых режимов для снижения нагрузки на растущие бизнесы. Для предпринимателей планируется создание комфортных условий налогооблажения для тех, кто применяет упрощенную систему, а также патентной системы.

Помимо этого, с 2021 года планируется развитие льготного кредитования предприятий с пониженной ставкой не более 7 процентов, а также расширение доступа к таким источникам финансирования, как краудинвестинг и факторинг.

Сам нацпроект будет состоять из четырех федеральных проектов. Первый направлен на поддержку самозанятых, второй — на создание условий для легкого старта, третий — на комплексную систему акселерации, четвертый — на разработку цифровой платформы с механизмом адресного подбора мер поддержки.

«Создание цифровой экосистемы является ключевым направлением в области акселерации малого и среднего бизнеса. Цифровая экосистема обеспечит получение в режиме "одного окна" всех видов поддержки и полного спектра государственных и коммерческих услуг», — подчеркнули в «Национальных приоритетах».

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.