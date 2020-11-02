Тверских матерей обучат основам бизнеса

В Твери матерей бесплатно обучат основам бизнеса в рамках образовательной программы по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Об этом сообщает «НИА-Федерация» в понедельник, 2 ноября.

Уточняется, что прием заявок уже стартовал и завершится 9 ноября. Желающие стать участницами программы должны заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Они смогут побороться за денежный грант на реализацию своих идей в размере 100 тысяч рублей.

«Самореализация — это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе "Мама-предприниматель" мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье — не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!», — отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Наталья Ларионова.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.