Компании Удмуртии заработали на экспорте 13 миллионов долларов

В Удмуртии экспортная выручка компаний, прошедших обучение по акселерационной программе, за два года реализации проекта составила 13 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказал глава региона Александр Бречалов, передает ТАСС.

«Отдельное внимание уделяем проектам, связанным с повышением компетенций экспортеров. Речь идет об экспортном акселераторе, который мы продолжим в 2021 году. Всего в нем приняла участие 71 компания, это малый бизнес, это специальный инструмент для начинающих компаний», — отметил он.

В Удмуртии в 2019 году стартовала акселерация бизнеса, которая включает в себя три направления: сельское хозяйство, экспорт и бизнес. Суммарно ее участниками стали уже более 500 предпринимателей. В общей сложности ее участниками стали уже более 500 предпринимателей. Экспортный акселератор проводится в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.