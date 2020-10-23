Нижегородских бизнесменов поддержали сотнями миллионов рублей

В Нижегородской области бизнес получил в январе-сентябре 2020 года в качестве господдержки свыше 400 миллионов рублей льготных микрозаймов. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на замгубернатора Андрея Саносяна.

Он также отметил, что за все время число получателей микрокредитов возросло в два раза. Чаще всего займы берут предприниматели из Нижнего Новгорода — за девять месяцев им выдано 115 микрозаймов на общую сумму свыше 266 миллионов рублей.

По словам Саносяна, в текущем году произошла докапитализация почти на 400 миллионов рублей Агентства по развитию системы гарантий. Благодаря такому шагу удастся дополнительно получить поддержку еще 200 нижегородским компаниям.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.